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الصباح الفني

‭”‬ما‭ ‬في‭” ‬ في‭ “‬الطوندونس‭”‬

منذ 29 ثانية
ميستر كريزي (خاص)
استطاع‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬المغربي‭ ‬عثمان‭ ‬عتيق‭ ‬الشهير‭ ‬باسم‭ “‬ميستر‭ ‬كريزي‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ “‬الطوندونس‭” ‬المغربي‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬بفضل‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ما‭ ‬في‭”.‬ واحتلت‭ ‬أغنية‭ “‬ما‭ ‬في‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الأغاني‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬لتزيح‭ ‬أعمالا‭ ‬أخرى‭أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية
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