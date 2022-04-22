الصباح الفني
”ما في” في “الطوندونس”
استطاع مغني الراب المغربي عثمان عتيق الشهير باسم “ميستر كريزي”، أن يدخل “الطوندونس” المغربي على “يوتوب”، بفضل أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “ما في”. واحتلت أغنية “ما في”، بعد ساعات قليلة من طرحها على “يوتوب” المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة في المغرب، لتزيح أعمالا أخرىأكمل القراءة »
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