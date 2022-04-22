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الرياضة

الحيمر مرشح لتدريب الدفاع

منذ 19 ثانية
بات الإطار الوطني رضوان الحيمر مرشحا لقيادة الدفاع الحسني الجديدي في الموسم المقبل، لخلافة المدرب عبد الحق بنشيخة. وأفادت مصادر مطلعة أن الإقصاء المر الذي مني به الفريق الجديدي، وحرمه من المرور إلى الدور الموالي من منافسات كأس العرش أمام نهضة بركان، خلف استياء وضجة عارمين لدى الجماهير الجديدية، ماأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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