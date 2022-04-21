حوادث
مصرع شاب في استعراض بالدراجات
لقي شخص مصرعه نهاية الأسبوع الماضي، في حادثة سير مميتة وقعت بمدخل مكناس على طريق مولاي إدريس زرهون. وحسب مصادر «الصباح»، فالحادث وقع إثر اصطدام دراجة نارية لشخص أربعيني، بموكب يضم العشرات من الدراجات النارية الاستعراضية من الحجم الكبير، مما أدى إلى وفاة الضحية المتحدر من مكناس، وإصابة فتاة كانتأكمل القراءة »
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