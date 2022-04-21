حوادث
اختلالات بالملايير في فيلات وهمية
منخرطو تعاونية سكنية يلجؤون إلى القضاء للبت في شبهة سوء التسيير رفع عدد من منخرطي تعاونية «9 يوليوز» ببرشيد دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية للمدينة، للتحقيق في اختلالات مالية تقدر بالملايير، مهددين في الوقت نفسه بتنظيم وقفات احتجاجية، لوضع حد لمعاناة دامت 30 سنة وحرمتهم من الحصول على الرسوم العقاريةأكمل القراءة »
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