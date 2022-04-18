حوادث
اعتقال موثق سطا على مليارين
أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، موثقا استولى على حوالي ملياري سنتيم من ودائع الزبناء، ليتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بضواحي المدينة، في انتظار مثوله أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للنظر في جنحتي خيانة الأمانة وإصدارأكمل القراءة »
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