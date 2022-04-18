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حوادث

طبيب يتزعم شبكة للإجهاض

منذ 8 دقائق
أفرادها يتاجرون في الأدوية المهربة وضمنهم أجانب أنهت المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى الشرطة القضائية بمكناس، نشاط شبكة الإجهاض السري، والمتاجرة في الأدوية المهربة، واعتقال أغلب عناصرها، من بينهم شخصان يتحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وامرأة أجريت لها عملية إجهاض. وأسفرت العملية عن إيقاف ثمانيةأكمل القراءة »


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