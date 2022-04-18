حوادث
إحباط إدخال طن من الشيرا لأكادير
أفشلت عناصر الدرك الملكي بأكادير، التابعة لكوكبة الدراجات النارية، الأربعاء الماضي، محاولة ضخ ما يناهز طنا واحدا، وست مائة كيلوغرام من الحشيش في سوق المخدرات بمنطقة أكادير، بمناسبة شهر رمضان. وأفادت مصادر «الصباح»، أن عناصر كوكبة الدراجين بأكادير، أحبطت بمخرج محطة الأداء بمدخل الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، محاولةأكمل القراءة »
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