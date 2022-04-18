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إلا الأقصى

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TOPSHOT - A member of the Israeli security forces lifts his batton in front of the Dome of the Rock mosque during clashes at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound, on April 15, 2022. - Witnesses said that Palestinian protestors threw stones at Israeli security forces, who fired rubber bullets at some of the demonstrators. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
تنديد مغربي بالاعتداء على المصلين أبلغ بتعليمات ملكية إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي توصل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط برسالة تنديد رسمي احتجاجا على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، إذ أعرب المغرب الذي يرأس ملكه لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامأكمل القراءة »


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