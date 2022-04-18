مستجدات
إلا الأقصى
تنديد مغربي بالاعتداء على المصلين أبلغ بتعليمات ملكية إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي توصل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط برسالة تنديد رسمي احتجاجا على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، إذ أعرب المغرب الذي يرأس ملكه لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا