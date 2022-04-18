الرياضة
الوداد يضع قدما في نصف النهائي
عاد بفوز من الجزائر في انتظار مباراة العودة بـ «دونور» تحدى وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، الضغط الجماهيري، والنقص العددي، وقسوة التحكيم في بعض لحظات المباراة، وعاد بفوز من قلب الجزائر، على شباب بلوزداد، بهدف لصفر، لحساب ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، علما أن مباراة الإياب تجري السبت المقبل،أكمل القراءة »
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