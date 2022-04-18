اذاعة وتلفزيون
الحراق تودعنا
غيب الموت، الجمعة الماضي، الفنانة والممثلة رشيدة الحراق عن سن 74 سنة، بعد صراع مع المرض. وتعتبر الفنانة رشيدة الحراق من جيل الرواد في المسرح والدراما بشقيها التلفزيوني والإذاعي، وكانت بداياتها الفنية نهاية الستينات، بمعية فرقة الإذاعة الوطنية التي كانت تضم خيرة الممثلين والمخرجين والكتاب من أمثال رفيق عمرها محمدأكمل القراءة »
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