حوادث
مطاردة هوليودية لمغتصب نادلتين بمديونة
اختطفهما بـ”تريبورتور” صوب منزل عشوائي واعتقاله تم بعد كر وفر على أسطح المنازل شهدت مديونة، ساعة قبل أذان المغرب، الأربعاء الماضي، مطاردة وصفت بالهوليودية، لذي سوابق، متهم باختطاف نادلتين باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات، واغتصابهما بمنزل عشوائي بمنطقة الدروة، إذ تحولت أسطح المنزل إلى كر وفر بين المتهم وعناصر الشرطة،أكمل القراءة »
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