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حوادث

تفكيك شبكة لتزوير “الفيزا”

منذ 6 دقائق
أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أنشطة شبكة إجرامية تنشط في التزوير لخدمة مصالح الراغبين في الحصول على «الفيزا» المخولة للدخول إلى الديار الأوربية بطريقة احتيالية، بعد إيقاف عدد من أفرادها من بينهم شخصان ينتميان إلى جماعة دينية محظورة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة،أكمل القراءة »


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