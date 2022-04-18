حوادث
تفكيك شبكة لتزوير “الفيزا”
أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أنشطة شبكة إجرامية تنشط في التزوير لخدمة مصالح الراغبين في الحصول على «الفيزا» المخولة للدخول إلى الديار الأوربية بطريقة احتيالية، بعد إيقاف عدد من أفرادها من بينهم شخصان ينتميان إلى جماعة دينية محظورة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا