الرياضة
برشلونة… عندما يبيع الجمهور فريقه!
باع 20 ألف تذكرة لجماهير المنافس فرانكفورث في «إساءة تاريخية» تعرض متابعو كرة القدم في العالم، أول أمس (الخميس)، لصدمة كبيرة، بعدما تفاجؤوا ببيع منخرطي برشلونة لتذاكرهم السنوية، لجماهير إنتراخت فرانكفورث الألماني، خلال المواجهة بين الفريقين، لحساب إياب ربع نهاية الدوري الأوربي، الذي لعب في «كامب نو»، مساهمين في سقوطأكمل القراءة »
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