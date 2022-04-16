ملف الصباح
الداودي… شهرة واقعية وافتراضية
روج إلكترونيا لمساره ويومياته بصفحة “فيسبوكية” اكتسب الإمام الفقيه منعم الداودي، شهرة تتجاوز أسوار مسجد يؤم فيه الناس للصلاة، رغم صغر سنه وحداثة ختمه للقرآن الكريم، بعدما اهتدى إلى طريقة جديدة وناجعة للتعريف بنفسه بإحداث صفحة فيسبوكية ينشر فيها أهم خطبه وأجواء صلاة التراويح في شهر رمضان، وخطب زملاء لهأكمل القراءة »
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