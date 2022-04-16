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نجـوم التراويـح

منذ ساعة واحدة
يتهافت عليهم المصلون لالتقاط الصور ويروجون لأنفسهم “فيسبوكيا”ويجتهدون لجلب المعجبين عادت أجواء رمضان الاستثنائية، إلى الكثير من المغاربة، بعودة التراويح، التي حرموا منها سنتين بسبب جائحة كورونا. والعودة كانت أكثر تميزا، بفضل أئمة ومقرئين، غالبا ما نجحوا في استقطاب المصلين للرفع من قيمة الأجواء الروحانية. حباهم الله بأصوات متميزة، جعلتهمأكمل القراءة »


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