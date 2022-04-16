حوادث
مخدرات بسواحل أولاد غانم
لفظت أمواج البحر بشاطئ الخيرات بأولاد غانم بإقليم الجديدة، الاثنين الماضي، رزمة لمخدر الشيرا قدرت بحوالي 30 كيلوغراما. وحسب مصادر «الصباح»، انتقلت عناصر الدرك الملكي بأولاد غانم والقوات المساعدة، وممثل عن السلطة المحلية، إلى المكان الذي قذفت فيه المخدرات، بعد تلقيها إخبارية من أحد الصيادين بالمنطقة وقامت بحجزها، بتعليمات منأكمل القراءة »
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