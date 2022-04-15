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الرياضة

السريع يفسخ عقد الكيسر

منذ 4 ساعات
فسخ سريع وادي زم، بالتراضي عقد محمد الكيسر، المدير التقني للفريق الأول، في عهد المدرب المغادر عبد الكريم جيناني. وسارع مكتب السريع إلى فك الارتباط مع الكيسر، بعد أربعة أشهر من التعاقد معه، قادما من شباب أطلس خنيفرة. وكان التعاقد مع الكيسر بتنسيق مع جيناني، من أجل تعزيز المنظومة التقنية،أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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