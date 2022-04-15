الصباح الفني
الداودية في حفل ببلجيكا
تستعد الفنانة زينة الداودية لإحياء حفل فني في الخامس من ماي المقبل ببلجيكا، إذ ستلتقي أبناء الجالية المغربية والعربية المقيمة بالمهجر. وتضرب الفنانة الداودية موعدا بقاعة “برمنغهام بلاص” لجمهورها وعشاق لونها الغنائي لمتابعة فقرات حفل فني يضم باقة من أشهر أغانيها، التي تحظى بشهرة واسعة. وستتخلل الحفل الفني ذاته مشاركةأكمل القراءة »
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