fbpx
الصباح الفني

الداودية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ببلجيكا

منذ 4 ساعات
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬زينة‭ ‬الداودية‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ماي‭ ‬المقبل‭ ‬ببلجيكا،‭ ‬إذ‭ ‬ستلتقي‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالمهجر‭.‬ وتضرب‭ ‬الفنانة‭ ‬الداودية‭ ‬موعدا‭ ‬بقاعة‭ “‬برمنغهام‭ ‬بلاص‭” ‬لجمهورها‭ ‬وعشاق‭ ‬لونها‭ ‬الغنائي‭ ‬لمتابعة‭ ‬فقرات‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬يضم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغانيها،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشهرة‭ ‬واسعة‭.‬ وستتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬الفني‭ ‬ذاته‭ ‬مشاركة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة