الأولى
النصب على معتمرين في مليارين
وضع الدرك الملكي بالصخيرات، مساء أول أمس (الثلاثاء)، صاحب وكالة أسفار بالمدينة رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة، للبحث معه في جريمة نصب على العشرات من الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد احتجاج ضحاياه أمام الوكالة، المقابلة لسرية الدرك، كما تدخلت مصالح أمن سلا، في الوقتأكمل القراءة »
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