الأولى
تحت الدف
استشاط نزار بركة، وزير التجهيز والماء، غضبا على بعض الأسماء، التي أنيطت بها مهام الإشراف على برنامج الطرق القروية في جزئه الثاني، الذي كانت له امتدادات في عهد حكومة “المصباح”. وكشفت أبحاث عن تجاوزات وصفت بـ “الخطيرة” في برنامج الطرق القروية، إذ انتقد تقرير رسمي المعايير التي حددتها الحكومة فيأكمل القراءة »
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