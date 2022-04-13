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“نتفليكس” تعلق على “الكبير أوي 6”
علقت منصة “نتفليكس “، على أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “الكبير أوي 6″، والتي شهدت خوض أهالي قرية المزاريطة “لعبة السبيط”، على طريقة المسلسل الكوري الشهير “لعبة الحبار”. ونشرت “نتفليكس” صورة لأحد أبطال مسلسل ” لعبة الحبار”، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، مصحوبة بتعليق جاء فيه “الكبير أوي… أوييي”،أكمل القراءة »
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