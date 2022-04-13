الرياضة
مصير خاليلوزيتش يرهن برنامج الأسود
الجامعة تؤجل الحسم في معسكر المنتخب و»فيفا» يحدد تاريخ 18 نونبر للالتحاق بمقر الإقامة بقطر علمت «الصباح» أن الجامعة لم تحسم بعد في برنامج استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وعزت مصادر متطابقة أسباب ذلك إلى الغموض،أكمل القراءة »
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