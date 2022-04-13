الرياضة
تعديلات في المسابقات العربية
الاتحاد العربي يجتمع اليوم لتحديد مواعيد كأس العرب للأبطال والمنتخبات ينتظر أن تعرف المسابقات العربية المنظمة، تحت لواء الاتحاد العربي لكرة القدم بعض التعديلات، في الموسم المقبل، خصوصا في ما يتعلق بكأس العرب للأندية والمنتخبات. ويعقد الاتحاد العربي اجتماعا، اليوم (الأربعاء)، بجدة، لمناقشة العديد من المقترحات، المتعلقة بالمسابقات المقبلة، قبلأكمل القراءة »
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