الرياضة
منحة تنقذ خزينة آسفي من الإفلاس
الفريق يتوصل بـ 200 مليون من الفوسفاط وينتظر دعم الجهة أفاد مصدر مسؤول أن المجمع الشريف للفوسفاط قرر صرف الشطر الثاني من المنحة السنوية، التي يخصصها لفريق أولمبيك آسفي مطلع الأسبوع المقبل. ووفق المتحدث نفسه فإن هذا القطاع أنهى جميع الترتيبات من أجل ضخ مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيمأكمل القراءة »
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