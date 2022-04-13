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السعدي و”من شارع الهرم إلى” أعربت الفنانة السورية روعة السعدي عن سعادتها بالمشاركة بمسلسل “من شارع الهرم إلى” مشيدة بالنص الجميل للكاتبة هبة مشاري والإخراج المتميز للمثنى صبح بالإضافة إلى مشاركتها مجموعة من ألمع الممثلين البطولة، منهم هدى حسين. وقالت روعة السعدي إن تجربتها كانت أكثر من رائعة، مضيفة أنأكمل القراءة »
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