الرياضة
السويسري أرينا مدربا لوادي زم
شرع في مهامه وأصبح رابع مدرب للفريق في موسم واحد تعاقد سريع وادي زم مع المدرب السويسري من أصول إيطالية غوغليرمو أرينا، لقيادة الفريق خلال الثلث الأخير من بطولة القسم الأول، خلفا لعبد الكريم جيناني الذي غادر منصبه قبل عشرة أيام. وذكر بلاغ سريع وادي زم أن أرينا المزداد فيأكمل القراءة »
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