الرياضة
البطولة والجمع العام يتصدران اجتماع الجامعة
المكتب المديري يعقد اجتماعه بالمعمورة بعد غياب عدة أشهر يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا، اليوم (الثلاثاء)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، من أجل دراسة مجموعة من النقط. وعلمت “الصباح”، أن الاجتماع المنعقد بعد غياب دام لعدة أشهر، يدرس نقطة أساسية تتعلق بالجمع العام المقبل للجامعةأكمل القراءة »
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