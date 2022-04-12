الرياضة
إضراب وحجز بـ “الكوديم”
أضرب لاعبو النادي المكناسي عن خوض التداريب، بسبب مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق، المتمثلة في منحة مباراتين وراتب شهر ومنح التوقيع. ولم يجد اللاعبون أي مخاطب من أعضاء المكتب المسير، للتفاوض معهم من أجل إيجاد صيغة توافقية للعودة للتداريب. وزادت معاناة الفريق بعد الحجز على حافلته، بسببأكمل القراءة »
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