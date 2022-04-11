الرياضة
الوداد يواصل تألقه
هزم المحمدية وانتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العرش يواصل الوداد تحقيق نتائجه الإيجابية، وضمن العبور إلى ربع نهائي كأس العرش، بعد أن أزاح شباب المحمدية، إثر الفوز عليه بملعب محمد الخامس، أول أمس (السبت)، أمام أزيد من 41 ألف متفرج، بثلاثة أهداف لاثنين. ورغم الغيابات، بسط الوداد سيطرتهأكمل القراءة »
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