fbpx
الرياضة

جامعة القوى تطلق تكوين المدربين والحكام

منذ 4 ساعات
وضعت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى برنامج الدورة التكوينية، المخصصة للحكام والمدربين، المبرمجة في الفترة بين 11 و26 أبريل الجاري، بمشاركة جميع العصب الجهوية المنضوية تحت لوائها. وأوضحت جامعة ألعاب القوى أن الدورة التكوينية، تدخل في إطار البرنامج السنوي الخاص بالتكوين المستمر، سعيا منها في دعم وتعزيز القدرات والمهارات، التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة