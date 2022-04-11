الرياضة
جامعة القوى تطلق تكوين المدربين والحكام
وضعت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى برنامج الدورة التكوينية، المخصصة للحكام والمدربين، المبرمجة في الفترة بين 11 و26 أبريل الجاري، بمشاركة جميع العصب الجهوية المنضوية تحت لوائها. وأوضحت جامعة ألعاب القوى أن الدورة التكوينية، تدخل في إطار البرنامج السنوي الخاص بالتكوين المستمر، سعيا منها في دعم وتعزيز القدرات والمهارات، التيأكمل القراءة »
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