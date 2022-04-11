حوادث
النصب على راغبين في العمرة
بعضهم اكتشفوا عدم الحجز لهم وآخرون طلبت منهم مبالغ إضافية دون أن يتمكنوا من السفر وقع عدد من الراغبين في إجراء مناسك العمرة بالعربية السعودية، في عملية نصب، أعادت إلى الأذهان تلك التي وقعت قبل سنوات. وتفاجأ عدد من المعتمرين، أول أمس (السبت)، حينما تم بمنعهم من ولوج مطار محمدأكمل القراءة »
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