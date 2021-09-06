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اذاعة وتلفزيون

الصنهاجي تستعد لبرنامج جديد

منذ ساعتين
قالت إنه يعنى بفن العيش والصحة النفسية وموجه لكل أفراد الأسرة  أكدت نهاد الصنهاجي أنها بصدد التحضير لبرنامج تلفزيوني جديد، ستعود من خلاله إلى عالم التنشيط التلفزيوني بعد سنوات من غيابها عن الشاشة. وأوضحت الصنهاجي ل”الصباح” أن الاختيار وقع على برنامج يعنى بكل ما يهم النساء والأسرة بشكل عام، إذأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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