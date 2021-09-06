وطنية
نقابات ترسم طريق البرلمان
فتح الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القطاعات الحكومية، الباب أمام النقابات لبدء طريق البحث عن الطريق للبرلمان، كما هو الحال بوزارة الشباب والرياضة التي رجحت حصيلتها كفة الاتحاد العام للشغالين، إذ تحصد نقابته 44 صوتا من أصل 90 وستة مقاعد من أصل 12أكمل القراءة »
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