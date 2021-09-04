وطنية
لشكر يقصف لوبيات الفساد
أكد أنها تحارب المرشحين النزهاء للاتجار في عقارات الجماعة وجه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس (الخميس)، سهام النقد إلى لوبيات الفساد التي تحارب المرشحين النزهاء لبسط سيطرتها على جماعات ومقاطعات البيضاء، وتحويلها إلى مشاريع في خدمة المنعشين العقاريين. وخاطب لشكر، الذي حل بالحي الحسنيأكمل القراءة »
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