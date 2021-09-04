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الرياضة

قنبلة زياش تهدد مستقبل خاليلوزيتش

منذ 6 ساعات
اللاعب ووكيله عبرا عن استيائهما من تصريحات المدرب المسيئة وتدخل لقجع لرأب الصدع وارد لم يتردد حكيم زياش، الدولي المغربي والمحترف بتشيلسي الإنجليزي، في الرد على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، قبل مباراة السودان، أول أمس (الخميس) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط،أكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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