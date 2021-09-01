الأولى
معارك واعتداءات في حملات انتخابية
عنف وتحريض الكلاب بالنواصر وتهديد بالقتل بسيدي سليمان وسيوف وغاز “لاكريموجين” بتمارة تنامت حوادث الاعتداء على المرشحين وداعميهم، بمجموعة من المدن، إذ سجل أول أمس (الاثنين) وهو اليوم الخامس من انطلاق الحملة الانتخابية، اعتداءات بلغت ذروتها في النواصر بمحاولة قتل وتكسير زجاج سيارات واعتداء على أربعة اشخاص بالضرب والجرح، بينماأكمل القراءة »
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