أخبار الصباح
أخبار الصباح
< فوضى غرقت الحملة الانتخابية في فوضى اللوائح الانتخابية، إذ لم يتمكن عدد من المرشحين من الحصول على لوائح الناخبين لتأطير عملية التواصل معهم. وعلمت “الصباح” أن موظفي المصالح المعنية ردوا على وكلاء اللوائح بتوجيه طلباتهم إلى الأحزاب التي يمثلونها وأن الإدارة لن تتعامل مع كل مرشح على حدة، ماأكمل القراءة »
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