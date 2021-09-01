الأولى
اختطاف ممرضة من مستشفى
هوجمت على مرأى حراس ابن رشد والجريمة جاءت بعد سرقة أموال ومعدات اختطفت ممرضة تقنية من البوابة الرسمية لمستشفى ابن رشد بالبيضاء، بطريقة هوليودية، وهي على متن سيارتها، وأمام أعين حراس الأمن الخاص. ورغم صراخها وإخراج رجليها من زجاج نافذة الناقلة، محاولة الفرار، لم يتدخل أحد، ليتمكن المختطفان مدبرا الجريمةأكمل القراءة »
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