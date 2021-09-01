حوادث
فلاحة “متزوجة”حملت من عشيقها
تخلصت من الجنين ورمت بها الأقدار خلف القضبان إعداد: محمد العوال (آسفي) انقلبت حياة “فاطمة” رأسا على عقب، وتبددت كل الأحلام والآمال الوردية، التي رسمتها في مخيلتها يوم خطوبتها، ولم تجد غير الاستسلام للقدر، وتحمل تبعات وزرها، بعدما أزهقت روح مولود بريء، ناتج عن علاقة جنسية خارج إطارأكمل القراءة »
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