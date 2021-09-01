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ذوو الاحتياجات الخاصة في معركة التحدي
الرخيص يمتطي “الحصان” في الحي المحمدي بالبيضاء ويتحدث عن الإدماج السياسي يتحدث يوسف الرخيص، المرشح في جماعة الحي المحمدي بالبيضاء بألوان حزب الاتحاد الدستوري، بألم عن وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة أن تجربته الشخصية لإصابته بإعاقة جسدية، وإشرافه على أكبر المراكز المهتمة بهذه الفئة، جعلاه يقفأكمل القراءة »
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