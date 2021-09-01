حوادث
ثلاثون شهرا لمروج ممنوعات
قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة مروج مخدرات والحكم عليه بثلاثين شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل جنحة مسك والاتجار في المخدرات واستهلاكها، مستفيدا من تخفيض ستة أشهر عن الحكم الابتدائي. وأوقفت الضابطة القضائية لدى الدركأكمل القراءة »
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