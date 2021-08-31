بانوراما
عرشان… تحالفات الأب والابن
عائلات انتخابية الحلقة الأخيرة الأب عدو اليسار الراديكالي ورافض توحيد العائلة الحركية وابنه يتحالف حسب الظروف لم يعد التوريث يقتصر على المهن والموهبة، بل امتد إلى السياسة، وبعض المؤسسات الدستورية مثل البرلمان والجماعات التي تحولت إلى فضاء للعائلات. وفي هذه الحلقات ننشر بعض الشخصيات المعروفة وطنيا والتي تمكنت من دخولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا