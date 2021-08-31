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الصديقي تقاضي كمال كمال
قالت إنها لم تتقاض أجرها عن مشاركتها في فيلمه بعد 9 سنوات قالت الممثلة منال الصديقي ل”الصباح”، إنها سترفع دعوى قضائية ضد المخرج كمال كمال، بعد مماطلته في أداء مستحقاتها عن مشاركتها في فيلم سينمائي، منذ 2012. وأكدت الصديقي أنها قامت بالعديد من المحاولات، من أجل الحصول على مستحقاتها لكنأكمل القراءة »
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