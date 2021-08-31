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الرياضة

الكعبي يفتتح التسجيل في تركيا

منذ 20 ساعة
الدولي المغربي حصل على أعلى تنقيط في مباراة هتاي سبور وألانتا افتتح الدولي المغربي أيوب الكعبي، مسيرته التهديفية بالدوري التركي، نهاية الأسبوع الماضي، حينما ساهم في فوز فريقه هتاي سبور على ألانتا بخمسة أهداف لصفر. وتمكن هداف البطولة من افتتاح التسجيل لهتاي في الدقائق الأولى للمباراة، بضربة رأسية مركزة. وحصلأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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