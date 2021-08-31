حوادث
سقوط قاتل شاب بثلاثاء أغبال
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالبراشوة التابع لسرية الرماني بإقليم الخميسات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السبت الماضي، متورطا في قتل شاب بجماعة مولاي إدريس أغبال. وأوضح مصدر «الصباح» أن عناصر الدرك نصبت كمينا للقاتل بالنفوذ الترابي لسلا، بعدما توارى عن الأنظار، فور علمه بوفاةأكمل القراءة »
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