اذاعة وتلفزيون
الإعلان عن لائحة أفلام مهرجان مراكش
مصر ضيفة شرف في النسخة الأولى لفعاليات الأفلام القصيرة كشفت إدارة مهرجان مراكش للفيلم القصير عن تنظيم النسخة الأولى منه، بين نهاية شتنبر وبداية أكتوبر المقبلين. وأوضح المنظمون أن مهرجان مراكش للفيلم القصير يهدف إلى ربط الجسور بين مراكش وعالم الأفلام القصيرة بتسليط الضوء على الأفلام القصيرة التي سيتقاسمها صناعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا