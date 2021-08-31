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اذاعة وتلفزيون

الإعلان عن لائحة أفلام مهرجان مراكش

منذ 20 ساعة
مصر ضيفة شرف في النسخة الأولى لفعاليات الأفلام القصيرة كشفت إدارة مهرجان مراكش للفيلم القصير عن تنظيم النسخة الأولى منه، بين نهاية شتنبر وبداية أكتوبر المقبلين. وأوضح المنظمون أن مهرجان مراكش للفيلم القصير يهدف إلى ربط الجسور بين مراكش وعالم الأفلام القصيرة بتسليط الضوء على الأفلام القصيرة التي سيتقاسمها صناعأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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