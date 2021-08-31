الرياضة
بيراميدز يدخل صفقة الكرتي
الداودي على طاولة الوداد الذي يواجه غدا مازيمبي وديا دخل بيراميدز المصري، على خط صفقة وليد الكرتي، وتقدم بعرض مغر للظفر بخدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي. وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الكرتي، بات قريبا من الدوري المصري أكثر من أي وقت مضى عبر بوابة بيراميدز، بعد أن كان على عتبةأكمل القراءة »
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