حوادث
إطلاق النار على عصابة “بيبية”
واجه الأمن بسيف و”بتبول” وسقوط معتقل فر من محكمة الاستئناف بالرباط أطلق عنصر أمني بدورية تابعة لفرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بتمارة، أخيرا، النار من سلاحه الوظيفي على جانح يلقب ب”بيبية”، لم يمر على خروجه من السجن سوى يومين بمناسبة ثورة الملك والشعب والشباب، وكان رفقة أربعة منحرفينأكمل القراءة »
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