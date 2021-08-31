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“الشقيقة” تصيب صفاء وهناء
كشفت الفنانتان صفاء وهناء، نهاية الأسبوع الماضي، عبر ستوري حسابهما على الانستغرام، أنه تم نقلهما أخيرا بالتناوب إلى قسم المستعجلات بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، وذلك بسبب تأزم حالتيهما الصحية. وقالت هناء إنها قضت ليلة الخميس في المستشفى بسبب معاناتها ألما حادا في الرأس، والأعراض عانتها صفاء يوم الأربعاء، وتمأكمل القراءة »
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