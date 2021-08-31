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الرياضة

مديحي مدربا للنادي المكناسي

منذ 20 ساعة
الفريق يواجه خنيفرة وديا غدا توصل النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم، إلى اتفاق شبه مبدئي مع المدرب  محمد مديحي، للإشراف على تداريب الفريق، خلال الموسم الكروي الحالي. وضم مديحي لطاقمه التقني، عبد النبي الحراري مساعدا، وعبد الرزاق بلمجاهد معدا بدنيا، وصلاح الدين درعون مدربا للحراس، قادما من شباب أطلس خنيفرة.أكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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